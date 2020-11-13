Новосибирск, , 12:22 — REGNUM Очевидцы сняли на камеру аварийную посадку грузового самолёта Ан-124 «Руслан» в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Запись опубликована 13 ноября на канале «Максим Максим» на видеохостинге YouTube.

Ролик под названием «Аварийная посадка Ан-124 в аэропорту Новосибирска» длится меньше минуты. В кадре виден идущий на посадку самолёт, затем он приземляется на лётном поле.

«Смотри, смотри, чего его разворачивает-то? — говорит за кадром оператор. — Аварийная посадка, только взлетел».

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолёт Ан-124 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в «Толмачёво» после экстренной посадки. Командир экипажа запросил её из-за отказа систем радиосвязи. Пострадавших нет.

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