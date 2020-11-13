Ижевск, , 12:20 — REGNUM 36-летний неработающий ранее судимый житель Ижевска вновь стал фигурантом уголовного дела по ст.161 УК РФ («Грабеж»). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Ранее продавцы цветочного магазина в Ижевске обратились в полицию, сообщив о том, что неизвестный мужчина вошел в магазин и открыто похитил букет. Ущерб составил 1,8 тыс. рублей. Сейчас грабитель возместил ущерб хозяину магазина.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против 19-летнего ранее судимого молодого человека за кражу 19 плиток шоколада. Кража была совершена из магазина на улице Заводской в Ижевске.

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