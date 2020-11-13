Сочи, Краснодарский край, , 12:17 — REGNUM Нетрезвый пациент устроил дебош в больнице в Сочи, об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По информации пресс-службы ведомства, вызов из больницы в Лазаревском районе Сочи поступил 12 ноября около 18:00. Установлено, что 26-летний житель Сочи, доставленный в учреждение бригадой скорой помощи, скандалил с медработниками. Мужчина нецензурно выражался и препятствовал работе персонала больницы.

«По внешним признакам молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в Росгвардии.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено. что ранее скандалист уже привлекался к уголовной ответственности.