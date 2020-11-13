Киев, 13 ноября 2020, 12:18 — REGNUM В полицию Киева поступило сообщение о минировании здания Верховной рады. Об этом сообщили 13 ноября в пресс-службе Национальной полиции.

«Поступило сообщение о минировании здания Верховной рады. На место выехали представители профильных служб, эта информация проверяется», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что здание парламента является режимным объектом, поэтому проверкой сообщения занимается Управление госохраны.

Как сообщили журналисты издания «Апостроф», подходы к Верховной раде перекрыты правоохранителями.

Позже журналисты Telegram-канала PavlovskyNews отметили, что у здания парламента всё спокойно:

«Возле стен здания или на территории мы не увидели никаких признаков работы специальных служб. Сейчас главный законодательный орган страны работает в штатном режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о «минировании» киевской станции метро «Площадь Льва Толстого».

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