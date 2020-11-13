Улан-Удэ, , 12:11 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над мужчиной, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних детей. Инцидент произошёл июне 2019 года во дворе одного из домов Улан-Удэ.

В тот день пять девочек в возрасте 7−10 лет играли, когда увидели в проёме подъезда мужчину. Тот смотрел на них, спустив штаны. Испуганные дети сразу убежали, рассказав о произошедшем двум полицейским. Последние зашли в подъезд и задержали мужчину, который к тому времени успел одеться.

«В ходе следствия он показаний отказался и вину не признавал. На суде и вовсе заявил, что ему в штаны залетела пчела и укусила. По его словам, боль была нестерпимой, поэтому он был вынужден якобы быстро снять штаны», — передаёт портал «Байкал-Daily».

Однако эксперты выявили у него «расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии». Тогда как девочки, по мнению специалистов, не склонны к фантазиям.

В результате суд признал подсудимого виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, судья назначил ему принудительное лечение у психиатра.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на октябрь 2019 года в республике под особым контролем проживали 93 педофила. Треть из них зарегистрированы в столице Бурятии Улан-Удэ.

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