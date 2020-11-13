Москва, , 11:49 — REGNUM Следователи предъявили обвинение 24-летней женщине, пытавшейся продать своего ребёнка. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Женщина обвиняется в совершении преступления по пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Следствие считает, что она разместила в интернете объявление о поиске приёмных родителей для новорождённого мальчика. При этом была указана необходимость передачи ей денежной суммы в размере 500 тыс. рублей.

12 ноября в одном из ресторанов женщина передала ребёнка «покупательнице» в обмен на деньги, написав при этом расписку. Сделка проводилась в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов.

Сейчас новорождённый находится в детском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.