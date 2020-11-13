Ак-Довурак, Тува, , 11:37 — REGNUM Полицейские разбираются в обстоятельствах несчастного случая в тувинском городе Ак-Довурак. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже.

Инцидент произошёл днём 12 ноября. Предварительно установлено, что находившийся под присмотром 63-летней бабушки мальчик самостоятельно взобрался на подоконник на кухне, после чего выпал из окна. Готовившая еду женщина в этот момент ненадолго вышла в другую комнату.

Пострадавший был госпитализирован в Барун-Хемчикский межрайонный медицинский центр с закрытой черепно-мозговой травмой. Состояние ребёнка в настоящее время стабильное.

«Воспитанием ребенка занимается бабушка, а родители учатся и работают в другом регионе. Семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит», — добавили в министерстве.

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