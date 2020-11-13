Томск, , 11:36 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видеофрагмент задержания мэр Томска Ивана Кляйна, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам участников следственных действий, во время прихода оперативников мэр Томска моментально покраснел, а после бурно выдохнул. Ему даже не дали закончить селекторное совещание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали сегодня, 13 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий.

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Предварительно установлено, что Иван Кляйн подписал постановление о якобы имеющейся 300-метровой санитарно-защитной зоне. Данное действие принесло существенный вред — краевой центр лишился новых жилых домов. После задержания по месту жительства чиновника, также — в администрации Томска и служебных помещениях ОАО «Томское пиво» прошли обыски.

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