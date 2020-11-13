Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор подполковнику медицинской службы, бравшему взятки через посредников. Об этом ИА REGNUM сообщили в военном следственном управлении СКР по Южному военному округу.

В период с 18 января по 24 ноября 2019 года начальник ФГКУ «1002 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Минобороны России регулярно получал от представителя компании, организующей питание военнослужащих в столовых воинских частей, по 90 тыс. рублей в обмен на общее покровительство и попустительство по службе. Подрядчик также освобождался от ответственности «в случае выявления фактов нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава Вооруженных сил РФ».

Свою вину подсудимый признал и заключил досудебное соглашение. Суд назначил старшему офицеру наказание в виде 3,5 года колонии строгого режима. В доход федерального бюджета взыскано 990 тыс. рублей.