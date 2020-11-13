Ярославль, , 10:58 — REGNUM В Ярославской области в последние сутки вновь выросло число заражённых коронавирусом, установлен очередной максимум. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

За сутки выявлено 177 новых заражённых (169 сутками ранее), выздоровели 234 человека.

Новых летальных случаев не зафиксировано, всего за время пандемии от COVID-19 умерли 69 человек. Власти региона призывают ярославцев соблюдать правила гигиены и ограничения, введённые для сдерживания эпидемии.

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