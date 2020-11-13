Элиста, , 10:42 — REGNUM В Элисте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД России по Республике Калмыкия.

Известно, что днём 12 ноября на улице Клыкова столкнулись ВАЗ-2110 и пассажирский ПАЗ. Предположительно, 18-летний водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению с автобусом. В результате аварии ушиб получила 43-летняя пассажирка автобуса, она была доставлена в больницу.

По данному факту проводится проверка. Установлено, что предполагаемый виновник ДТП не имел водительского удостоверения.