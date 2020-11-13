Уфа, , 10:44 — REGNUM Проверка по факту отравления ребенка растительной жевательной смесью проводится в Башкирии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, 12 ноября текущего года 11-летнего мальчика из его квартиры доставили в реанимацию Раевской центральной районной больницы Альшеевского района с признаками острого отравления жевательной растительной смесью.

По данному факту проводится доследственная проверка по признакам сбыта товаров, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки стражи порядка примут процессуальное решение.

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