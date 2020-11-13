Томск, , 10:37 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, комментируя задержание мэра Томска Ивана Кляйна, сегодня, 13 ноября заявил, что рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов. Его слова цитирует областная пресс-служба.

«Власть не имеет права и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов. Уверен, она будет профессиональной, открытой и объективной», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали сегодня утром, 13 ноября, прямо на рабочем месте. По данным правоохранительных органов, чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий. Предварительно установлено, что Иван Кляйн подписал постановление о якобы имеющейся 300-метровой санитарно-защитной зоне. Данное действие принесло существенный вред — краевой центр лишился новых жилых домов.

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