Киев, 13 ноября 2020, 10:35 — REGNUM В столице Украины произошла перестрелка, в которой пострадал правоохранитель. Об этом сообщила 13 ноября пресс-служба патрульной полиции Киева в соцсети Facebook.
Как сообщается, на улице Героев Космоса полицейские остановили автомобиль Subaru, который нарушил правила дорожного движения. В ходе беседы патрульных с водителем, трое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, занервничали. У одного из них полицейский заметил рацию и кобуру.
Злоумышленники были задержаны, у одного из них нашли пистолет и гранату. Пострадавший полицейский госпитализирован.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал провести референдум по вопросу легального ношения короткоствольного огнестрельного оружия.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине предложили провести референдум по вопросу о легализации оружия