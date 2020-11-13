Киев, , 10:35 — REGNUM В столице Украины произошла перестрелка, в которой пострадал правоохранитель. Об этом сообщила 13 ноября пресс-служба патрульной полиции Киева в соцсети Facebook.

Как сообщается, на улице Героев Космоса полицейские остановили автомобиль Subaru, который нарушил правила дорожного движения. В ходе беседы патрульных с водителем, трое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, занервничали. У одного из них полицейский заметил рацию и кобуру.

«Когда инспекторы обратились к пассажирам — мужчины выбежали из авто и начали убегать. Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие», — сказано в сообщении.

Злоумышленники были задержаны, у одного из них нашли пистолет и гранату. Пострадавший полицейский госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал провести референдум по вопросу легального ношения короткоствольного огнестрельного оружия.

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