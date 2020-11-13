Кызыл, , 10:27 — REGNUM Правоохранители в Туве выявили два факта нарушения законодательства о регулировании алкогольной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в складских помещениях двух компаний выявлена крупная партия пивной продукции без документов.

Так, на одном складе по данным ЕГАИС должно было находиться около 24 тыс. бутылок пива. Однако по факту оказалось более 45 тыс. бутылок. В результате лишние 27 тонн продукции полицейские конфисковали, а против директора компании возбудили административное дело.

Ещё одна крупная партия нелегального алкоголя была изъята на складе в Кызыле.

«65 тысяч бутылок общим объемом более 80 тонн не были внесены в ЕГАИС, сопроводительных документов на данный товар не имелось», — отметили в министерстве.

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