Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием грузовика и маршрутки. В результате погиб один пассажир, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Столкновение в Ядринском районе Чувашии 21.мвд.рф

Авария произошла сегодня, 13 ноября, около 06:45 на 15-м километре дороги «Сура» в Ядринском районе. По предварительным данным полиции, водитель грузовика ГАЗ-3302 столкнулся с впереди идущим микроавтобусом, который следовал по маршруту Чебоксары — Ядрин. В аварии погиб 42-летний пассажир грузовика.

«По предварительным данным, водитель, допустивший столкновение, уснул за рулем», — полагают правоохранители.

В министерстве отмечают, что на момент столкновения в салоне маршрутки находились четыре пассажира, они не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Цивильском районе Чувашии при столкновении двух легковых машин ранения получили трое детей и трое взрослых. Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2111 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу другой легковой машине.

В ГИБДД Чувашии напоминают, что осень и зима — наиболее опасные времена года для пешеходов и автомобилистов, так как из-за ухудшения погодных условий количество аварий растёт. Автоинспекторы призывают быть внимательными и бдительными на дорогах.