Уфа, , 10:20 — REGNUM Более 15 тысяч жителей остались без тепла из-за аварии на магистральном теплопроводе в Башкирии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба администрации Белорецкого района.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария с утечкой на теплопроводе произошла 13 ноября в Белорецке на ул. 50 лет Октября рядом с домом № 52. В ее зону попали 176 многоквартирных домов, в которых проживают свыше 15 тысяч жителей, а также 14 социальных объектов, среди которых школы, детские сады, поликлиники, музыкальная школа, противотуберкулёзный диспансер и педагогический колледж.

Отмечается, что специалисты уже определили место утечки и проводят восстановительные работы.

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