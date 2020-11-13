Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Самолёт Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Новосибирске из-за неполадок в двигателе. Об этом 13 ноября сообщили в Росавиации.

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«В связи с имеющими неполадками в двигателе №2 экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия для выяснения обстоятельств и причин инцидента выехала комиссия, в которую вошли представители Росавиации.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратурой, по данному факту ведомство уже начало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

По предварительной информации, 13 ноября 2020 года воздушное судно Ан — 124 «Руслан» ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» при посадке в аэропорту «Толмачево» выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы.

«В результате произошедшего никто не пострадал», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы самолёта Ан-24 в настоящее время аэропорт «Толмачево» временно закрыт на приём и отправку рейсов. Все прибывающие рейсы перенаправляют в аэропорт Барнаула. На месте работают экстренные службы.

Также сообщаюсь, что после вылета командир воздушного судна доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку.