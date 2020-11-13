Донецк, 13 ноября 2020, 10:15 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на юге ДНР боевики ВСУ выпустили 12 мин калибра 82 мм и три гранаты из гранатомёта СПГ.
Обошлось без жертв среди мирного населения, гражданская инфраструктура не повреждена.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев не надеяться на военную победу и выполнить комплекс мер по урегулированию конфликта, прописанный в Минских соглашениях.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД ДНР призвал Киев «попрощаться» с идеей силового захвата Донбасса