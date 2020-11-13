Донецк, , 10:15 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на юге ДНР боевики ВСУ выпустили 12 мин калибра 82 мм и три гранаты из гранатомёта СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв среди мирного населения, гражданская инфраструктура не повреждена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев не надеяться на военную победу и выполнить комплекс мер по урегулированию конфликта, прописанный в Минских соглашениях.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД ДНР призвал Киев «попрощаться» с идеей силового захвата Донбасса