Минусинский район, Красноярский край, , 10:05 — REGNUM В Минусинском районе Красноярского края произошло дорожно-транспортное, в котором погиб 9-летний ребенок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, трагический инцидент произошёл накануне вечером.

По данным полиции, управляя автомобилем ВАЗ, 42-летний мужчина в районе села Тесь слетел в кювет, в результате чего машина перевернулась. От полученных травм на месте погибла его несовершеннолетняя дочь.

Отмечается, что у мужчины никогда не было водительских прав. Кроме того, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него составлены административные протоколы по многочисленным нарушениям. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Красноярском крае