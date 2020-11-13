Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM В Ростовской области врач отказал в выписке рецепта на получение лекарства двухлетнему ребёнку. При этом мальчик нуждался в ежедневном приёме препарата. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Росздранадзора.

«В территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области обратилась мама двухлетнего мальчика, страдающего серьезным неврологическим заболеванием. В районной больнице ей отказали в выписке лекарства в рекомендованной неврологом дозировке, хотя принимать его ребёнку надо ежедневно», — уточнили в ведомстве.

Вопрос был решён оперативно. Чтобы избежать проверки, лечебное учреждение выдало рецепт на необходимый мальчику лекарственный препарат.