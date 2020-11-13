Уфа, , 10:06 — REGNUM Водитель легкового автомобиля погиб во время ДТП с КамАЗом на трассе в Башкирии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 12 ноября в Янаульском районе на автотрассе Нефтекамск — Янаул. На 27 км этой дороги на повороте произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114, за рулем которого находился 22-летний молодой человек и встречный̆ грузовой автомобиль КамАЗ, под управлением 45-летнего мужчины.

Сообщается, что в этом ДТП погиб водитель ВАЗ-2114. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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