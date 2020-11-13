Ростов-на-Дону, , 09:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет бывший судебный пристав, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в августе 2020 года руководитель отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по Ростову-на-Дону УФССП России по Ростовской области получил от предпринимателя — фигуранта административного дела — 400 тыс. рублей. За деньги обвиняемый пообещал отменить наложение ареста на имущество фирмы и прекратить исполнительное производство.

Уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время изучит суд.