Красноярск, , 09:35 — REGNUM В Красноярском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, утром 13 ноября рейсовый микроавтобус Iveco, следовавший по дороге Красноярск — Железногорск столкнулся с Toyota Corolla.

По данным полиции, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. В результате погибли он сам, а также пассажир иномарки. Второй пассажир госпитализирован.

«В микроавтобусе в момент ДТП находилось 10 пассажиров, которых медики осмотрели на месте, некоторым из них оказана разовая помощь», — добавили в министерстве.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. Спасатели в связи с этим призвали водителей помнить о возможном гололёде, не превышать скорость и безопасную дистанцию.