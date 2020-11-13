Барнаул, , 09:33 — REGNUM После значительного потепления в Алтайском крае похолодало, как предупреждали синоптики, выпал снег. Усиление ветра и снегопад стали поводом для объявления штормового предупреждение в регионе. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ещё накануне днём федеральные трассы расчищали 76 единиц специализированной дорожной техники, из них 42 — комбинированные дорожные машины. Было израсходовано 345 тонн противогололедных материалов. Ночью на федеральных дорогах Алтайского края дежурили 80 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о неблагоприятных погодных условиях жителей Алтайского края предупредили накануне, 12 ноября.

Читайте развитие сюжета: Тысячи жителей Барнаула остались без тепла в мороз