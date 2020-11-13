Рязань, , 09:28 — REGNUM Провести проверки на предмет противопожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах поручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Поручение профильным службам дано после пожара, который произошёл вечером 12 ноября в ТЦ «М5 Молл» в Рязани.

На место пожара выезжали вице-губернатор Игорь Греков и врио начальника управления МЧС по Рязанской области Александр Савуков. В результате возгорания огнём повреждена площадь 500 кв. метров, в тушении было задействовано 19 единиц техники и 64 человека личного состава.

«Счастье, что никто не пострадал, и оперативно была проведена эвакуация. Но очень плохо, что возгорание в торговом центре вообще стало возможным. В причинах произошедшего предстоит самым тщательным образом разобраться. И контрольные мероприятия по другим объектам должны быть проведены в кратчайшие срок», — подчеркнул глава региона.

По данным оперативного штаба из здания было эвакуировано 1238 человек. Пострадавших нет.