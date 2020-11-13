Томск, , 09:16 — REGNUM Мэр Томска Иван Кляйн подозревается в превышение должностных полномочий, сообщили 13 ноября в региональном главном следственном управлении.

Отмечается, что против Кляйна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

В настоящее время проводятся обыски, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан.

По версии следствия, мэр города участвовал в хитрых схемах с земельными участками в интересах компании «Томское пиво».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня правоохранители задержали Ивана Кляйна.

Отметим, что за 2019 год, согласно опубликованным на сайте городской администрации Томска сведениям о доходах, Кляйн заработал 291 186 814,36 рубля.

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