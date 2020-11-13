Новосибирск, , 09:16 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачево» произошло ЧП. Самолёта Ан-124 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Инцидент произошёл сегодня, 13 ноября.

По предварительным данным, грузовой лайнер принадлежит компании «Волга-Днепр». На борту находились 14 человек, никто из них не пострадал, сообщают Вести.ру. У «Руслана» повреждены шасси и крыло.

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Известно, что после вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку.

«Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров», — сообщил источник «Интерфакса» в аэропорту Новосибирска.

Грузовой лайнер, по предварительным данным, принадлежит компании «Волга-Днепр». На борту находились 14 человек, никто из них не пострадал. У «Руслана» повреждены шасси и крыло.

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В настоящее время на месте работают экстренные службы. Аэропорт «Толмачево» из-за инцидента временно закрыт на приём и отправку рейсов. Все прибывающие рейсы перенаправляют в аэропорт Барнаула.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно год назад, в ноябре 2019 года, в новосибирском аэропорту «Толмачёво» самолёт, который должен был вылететь в Краснодар (рейс S7 5115), задержался на четыре часа и был заменён после того, как трижды не смог взлететь.