Роли, США, , 09:06 — REGNUM Как минимум семь человек стали жертвами ливневых паводков в американском штате Северная Каролина. Об этом 13 ноября сообщает газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

Также указывается, в настоящее время ещё два человека числятся как пропавшие без вести.

Кроме того, уточняется, что в наибольшей степени от паводков пострадали живущие в округе Алегзандер, ещё несколькими округами был введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 26 человек погибли в результате обрушения тайфуна «Вамко» на Филиппины.