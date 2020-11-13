Биробиджан, , 09:00 — REGNUM В Еврейской автономной области после резонансного случая, когда пьяный отец избил свою годовалую дочь, из этой семьи изъяли второго ребёнка. Обоих родителей хотят лишить родительских прав, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как рассказал главный врач областной детской больницы Дмитрий Борисенко, девочка поступила с переломом и повреждениями мягких тканей. В течении недели её переведут на амбулаторное лечение.

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних изъяли из семьи второго ребёнка. На момент их визита мать была пьяной.

«В отношении обоих детей на родителей готовятся документы на лишение родительских прав», — сказал заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области по ходатайству следствия суд заключил под стражу 38-летненго жителя Биробиджана, который избил свою сожительницу и их годовалую дочь.