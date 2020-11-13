Кызыл, , 08:43 — REGNUM В Туве подтвердили восемь новых летальных случаев от COVID-19 в период c 30 октября по 5 ноября. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Артыш Сат на пресс-конференции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Большинство умерших были в возрасте 50−59 лет. Один был младше 49 лет, ещё двое — старше 60. По словам министра, у всех умерших выявлены сопутствующие патологии, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек, ожирение.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 133 человек. Показатель летальности составляет 1,3 от числа заболевших.

«Среди регионов Сибири по показателю смертности от COVID-19 Республика Тыва находится на третьем месте по шкале возрастания, после Республики Алтай, где показатель составил 0,2%, Республики Хакасии и Томской области с показателем 1,0», — добавили в минздраве.

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