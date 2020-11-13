Горно-Алтайск, , 08:36 — REGNUM В Республике Алтай продолжают регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. За последние сутки от COVID-19 скончались ещё шесть человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В числе умерших трое жителей Горно-Алтайска 62, 69 и 82 лет, а также 82-летний житель Чойского района.

«У всех были диагностированы коронавирусная инфекция и коронавирусная пневмония, в трёх случаях — другие формы сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего к настоящему времени в регионе зарегистрировано 79 смертей среди носителей коронавируса. Из них 73 человек скончались — от COVID-19, остальные — по иным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после заражения коронавирусом выздоровел глава республики Олег Хорохордин. В настоящее время он уже находится на рабочем месте.

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