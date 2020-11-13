Иркутск, , 08:11 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 625 человек, причём 17 из них скончались за последние сутки. Об этом 13 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Ещё 128 человек (+1 за сутки) с подтверждённым SARS-CoV-2 скончался от заболевания, не связанного с коронавирусом. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 27 814 человек (+263 за последние сутки). Госпитализированы 4796 пациентов (+165 за последние сутки).

Выздоровели 21 757 пациентов (+288 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 человек скончались от COVID-19 накануне, 12 ноября. «Рекорд» с 18 погибшими пациентами Приангарье поставило 6,10 и 11 ноября. А на 9 ноября число умерших достигло 556 человек, 12 человек скончались за одни сутки.

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