Новосибирск, , 08:08 — REGNUM Барабинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства осуждённого в колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Установлено, что 11 ноября 2020 года около 23:20)время местное) при осмотре места происшествия в мусоросборнике промышленной зоны ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области в Убинском районе в с. Раисино обнаружено тело 39-летнего осуждённого с признаками насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после обнаружения трупа осуждённого в колонии особого режима в селе Раисино Убинского района прокуратурой области проводится выездная проверка.

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