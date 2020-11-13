Манила, , 07:13 — REGNUM Не менее 26 человек погибли в результате наступления тайфуна «Вамко» на Филиппины, сообщает агентство Reuters информацию полицейского управления.

Кроме того, еще 25 жителей страны пострадали, а 14 — пропали без вести. Из-за разгула стихии затоплены десятки тысяч домов. Проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в результате наводнений в штатах Табаско и Чьяпас на юге Мексики погибли по меньшей мере 27 человек.

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