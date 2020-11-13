Шицзячжуан, Китай, , 07:01 — REGNUM Семь человек стали жертвами взрыва на фабрике в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Как сообщило правительство уезда Уцзи провинции Хэбэй, взрыв прогремел примерно в 18:00 по местному времени 12 ноября. Помимо семи погибших, еще один человек получил ранения. Спасатели немедленно ринулись на место происшествия.

Поисково-спасательные работы на месте в основной массе своей завершились. Власти ведут расследование причин произошедшего на полиэтиленовой фабрике.

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