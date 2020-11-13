Ульяновск, , 06:34 — REGNUM В Ульяновской области проводится в связи с видео в соцсети об издевательствах группы подростков над сверстником. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Запись появилась в социальной сети 12 ноября. По предварительным данным правоохранителей, причиной конфликта, который привёл к издевательствам над подростком, стали «личные разногласия».

По данному факту инициирована прокурорская проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Также проверяется деятельность органов системы правонарушений несовершеннолетних в Заволжском районе Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Ульяновской области вызвало резонанс преступление, совершённое в одном из частных домов в селе Патрикеево Базарносызганского района: были обнаружены тела двух женщин, мужчины и двух четырехлетних детей. Все погибшие — члены одной семьи. В преступлении подозревают 16-летнего подростка, которого нашли мёртвым возле вышки сотовой связи.