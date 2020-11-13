Бразилиа, , 08:27 — REGNUM На бразильском космодроме Алкантара после отмены учебного старта метеорологической ракеты средней дальности произошёл пожар. Об этом со ссылкой на военно-воздушные силы (ВВС) страны сообщает газета Globo.

«Все необходимые процедуры безопасности были соблюдены, никто из специалистов, задействованных в запуске, не подвергался опасности. После отмены запуска произошло небольшое возгорание, которое было оперативно взято под контроль», — говорится в приводимом газетой сообщении ВВС, в ведении которых находится космодром.

Отмечается, что запуск ракеты должен был пройти в рамках начавшегося 9 ноября тестирования наземного оборудования космодрома. Расследованием причин произошедшего будет заниматься специальная комиссия.

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