Южно-Сахалинск, , 05:23 — REGNUM Кроссовер Toyota RAV4 сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске утром 13 ноября, сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД РФ.

По их данным, ДТП произошло в районе дома № 10 по улице Физкультурной. Водитель автомобиля двигался по дороге с севера на юг и сбил пешехода, переходившего улицу по нерегулируемому переходу. В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября автомобиль врезался в группу школьников в Танзании. В результате аварии погиб один подросток, еще трое получили травмы.