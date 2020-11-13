Загреб, , 02:20 — REGNUM Комиссия по разрешению конфликтов интересов 12 ноября завело новое дело против президента Зорана Милановича, который в августе 2020 года отправился на остров Млет на военном вертолете. В комиссии будут рассмотрены обстоятельства использования несанкционированного государственного имущества. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Напомним, комиссия уже ранее возбуждала дело против президента по поводу его поездки в Албанию на вертолете и военной яхте, которая, по его словам, является частной собственностью. Также Миланович обвинялся в использовании вертолёта для посещения похорон супруги Иосипа Манолича в городе Сисак.

Комиссия планирует объединить все три дела, если решит инициировать судебный процесс. По поводу последнего дела комиссия будет требовать показания от управления делами президента Хорватии.