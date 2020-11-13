Шицзячжуан, Китай, , 01:58 — REGNUM Три человека погибли и еще один получил ранение в результате взрыва на полиэтиленовой фабрике в Китае, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Как сообщили в правительстве провинции Хубэй на севере Китая, взрыв произошел в городе Уцзи провинции примерно в 18:00 по местному времени 12 ноября. На месте были найдены четыре человека, из которых потом трое скончались, один был направлен в госпиталь на лечение.

По данным властей, пожар, вызванный взрывом, был потушен. Спасательные работы, развернутые на месте, продолжаются. Было также инициировано расследование причин взрыва.