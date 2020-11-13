Додома, , 01:22 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в идущих в школу учеников в Танзании, сообщает пресс-служба полиции региона Танга.

Сообщается, что инцидент произошел утром, когда учащиеся направлялись в школу. В результате ДТП погиб 16-летний подросток, еще трое школьников получили различные травмы. Их госпитализировали в больницу Бомбо.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Танзании перевернулся автобус с пассажирами. В результате аварии погибли 13 человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

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