Лос-Анджелес, США, , 01:21 — REGNUM Легкомоторный самолет Cessna 172 упал в жилом районе на севере Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния, передает телеканал NBC News.

Пилот воздушного судна погиб. Самолет двигался к аэродрому для посадки. После его падения начался пожар, который затронул несколько автомобилей. Дома в окрестности инцидента не получили повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в городе Фоли в американском штате Алабама, 020, потерпел крушение самолет военно-морских сил США. Два человека погибли.

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