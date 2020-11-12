Биль, , 23:08 — REGNUM Полиция города Биля (Швейцария) начала операцию в связи с выстрелами на Центральной площади, сообщает 12 ноября 20 Minutes.

По данным правоохранителей, крупные подразделения полиции размещены на месте ЧП.

Напомним, стрельба была открыта на Центральной площади Биля вечером 12 ноября. По словам очевидцев, прогремели три выстрела, после чего те, кто находился на площади, бросились бежать.

Инцидент произошёл в 17:45 (время местное). Два человека получили ранения. Кто стрелял, пока не установлено.