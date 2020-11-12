Рязань, , 22:08 — REGNUM Пожар в торговом центре «М5 Молл» в Рязани потушен, обошлось без пострадавших, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в торговом центре на Московском шоссе поступило около 17:15. Из здания были эвакуированы 1238 человек.

В 18:20 пожарным удалось локализовать пожар на площади 500 кв. м., в 19:00 возгорание ликвидировали. К тушению пожара привлекалось 19 единиц техники, 64 человека. Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.