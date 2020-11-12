Ижевск, , 20:07 — REGNUM После отключения газоснабжения в четырех домах по улице Орджоникидзе в Ижевске в отношении одного из жильцов возбуждено административное дело по ст. 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»). Материал направлен для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Вечером 28 октября в четырех дома было произведено аварийное отключение газоснабжения. Причина — попадание воды в систему из-за ошибочного соединения патрубков в одной из квартир. Газ в дома вернулся 30 октября.

По итогам проверки было установлено, что один из жильцом произвел несанкционированную замену проточного газового водонагревателя.

«За умышленное приведение в негодность объектов жизнеобеспечения из корыстных или хулиганских побуждений законодательством предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года Бабушкинский районный суд осудил на два года условно директора магазина «Пятерочка» по уголовной статье о самоуправстве с применением насилия или угрозой его применения.

Суд установил, что охраной магазина при попытке хищения был задержан мужчина (в дальнейшем по делу признанный потерпевшим). Сотрудники магазина оценили ущерб в 30 тысяч рублей. Подсудимая, вопреки установленному законодательством порядку, потребовала возмещения стоимости украденного товара, при этом нанесла мужчине три удара рулоном стрейч-пленки по голове и рукам. После «разговора» потерпевший перевел деньги со своего банковского счёта на счёт работника «Пятёрочки». Средства были обналичены и внесены в кассу магазина.

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