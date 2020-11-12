Ростов-на-Дону, , 19:03 — REGNUM В Советском районе Ростова-на-Дону произошла крупная авария на теплотрассе, обеспечивающей теплом десятки многоквартирных домов и социальные объекты. На месте происшествия работают несколько аварийных бригад. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 12 ноября.

ЧП произошло на тепловой сети по улице 2-й Краснодарской. В период проведения ремонтных работ параметры теплоснабжения могут быть снижены в ряде домов на территории Советского и Железнодорожного районов.

Порыв устраняют четыре аварийные бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в составе 15 человек и девяти единиц техники. Завершить работы планируется к утру 13 ноября.