Ставрополь, , 18:56 — REGNUM В Ставропольском крае погиб 58-летний мужчина, на которого напала собака. Агрессивный зверь накинулся на возвращавшегося с работы жителя хутора Вязники в Шпаковском районе 5 ноября. Получивший травмы пострадавший скончался в больнице, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Пока неизвестно, кто является хозяином собаки и кто ответит за гибель человека. Установлено лишь, что собака была бойцовской породы и жила она на территории одного из промышленных объектов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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