Красногорск, , 18:15 — REGNUM Четыре ребенка доставлены в Московский областной центр охраны материнства и детства с ожогами, полученными в результате прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском, сообщает 12 ноября пресс-служба регионального минздрава.

Скорая помощь Mos.ru

Пострадавшие дети помещены в ожоговое отделение в состоянии средней степени тяжести. По словам главврача центра Татьяны Мельник, в результате происшествия дети получили ожоги 10−15% ног.

«Реанимационные мероприятия не требуются», — сказала Мельник.

Напомним, 12 ноября в Дзержинском произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Кипящая вода хлынула на проезжую часть. Четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет, переходившие дорогу, получили ожоги ног.

СК России по Московской области начал проверку по факту происшествия.

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