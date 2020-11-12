Волгоград, , 17:20 — REGNUM Подозреваемого в причинении телесных повреждений 74-летнему пенсионеру задержали полицейские в Ворошиловском районе Волгоград. Злоумышленник напал на незнакомого ему человека «по ошибке», сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Утром 8 ноября на одной из улиц Ворошиловского района молодой человек несколько раз ударил по лицу пожилого волгоградца и скрылся. Полицейские установили, что к происшествию имеет отношение 26-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали, он сознался в содеянном, пояснив, что травмы пенсионеру причинил по ошибке, перепутав его с другим человеком.

Экспертиза устанавливает степень тяжести вреда здоровью пожилого человека. После этого будет решаться вопрос о квалификации деяний задержанного и возбуждении уголовного дела, а также избрания ему меры пресечения.